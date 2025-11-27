「未成年が増えている」これまでにも大規模な立ちんぼの摘発が行われてきた新宿・大久保公園。しかし、依然として売春が行われているのが実情だ。そのなかには未成年者も多い。11月11日に行われた衆院予算委員会で高市早苗首相は、売春防止法の処罰対象を「買春」つまり、売春女性を買う側の男性についても広げる法改正について「必要な検討を行うことを法務大臣に指示する」と答弁した。今後は国もさらに対策を強めていくことにな