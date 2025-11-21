11月8日の土曜日、木枯らしの吹く肌寒い週末、東京都豊島区にある東池袋中央公園では、550人分の食料をビニール袋に詰め込む作業が行われていた。この公園で月2回、定期的に開かれる生活困窮者への食料配給、いわゆる「炊き出し」の準備であるが、スタッフの男性はある“異変”を口にする。「この半年間でご高齢の方がかなり増えた」というのだ。＊＊＊※本稿は「週刊新潮」2025年11月20日号掲載【「生活保護」申請増加で年金