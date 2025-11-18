JR西日本は18日、大阪・関西万博での輸送業務を担った職員をねぎらうため、正社員などに12万円の一時金を支払うことを決めたと明らかにした。夏と冬のボーナスとは別に支給する。対象は、11月1日時点で在籍する社員や再雇用したシニア社員らで、契約社員にも6万円を支給する方針だという。対象者は約2万9千人。JR西は「安全安定輸送の完遂と来場者の心を動かすおもてなしなどの取り組みに対するねぎらいのため」としている。