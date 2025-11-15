構造的圧力下に置かれた自動販売機ビジネス日本の自動販売機ビジネスが、深刻な構造転換期を迎えている。かつては利便性の象徴として高密度に普及したこの販売チャネルも、現代の市場環境においては、「需要の縮小」と「供給コストの高騰」という二重の構造的圧力に直面している。まず、市場が直面する「需要側の圧力」をデータで確認していく。国内の自動販売機設置台数は、2013年の247万台をピークに、2024年には204万台へと、10