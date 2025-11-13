16日に行われる大分国際車いすマラソンに出場する海外選手が、大分市の幼稚園を訪れ、子どもたちとの交流会が開かれました。 【写真を見る】大分国際車いすマラソン出場の海外選手が幼稚園を訪問園児と交流深める この交流会は、子どもたちに障害や国籍の有無にかかわらずコミュニケーションをとる大切さを知ってもらうと開催されました。 最も障害が重いクラスの世界記録を持ち、今回で11回目の出場となる南アフリカの