紙でキリとる名場面「PAPER THEATER（ペーパーシアター）」シリーズより、ショートアニメ『リラックマ』の新商品「ペーパーシアター PT-L105 stay with me」が登場する。リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご