【リラックマ】アニメ化記念の描き下ろしイラストが「ペーパーシアター」に！
紙でキリとる名場面「PAPER THEATER（ペーパーシアター）」シリーズより、ショートアニメ『リラックマ』の新商品「ペーパーシアター PT-L105 stay with me」が登場する。
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
ペーパーシアターはレーザーで精密にカットされた色紙や木を重ね合わせて、キャラクターの名シーンを作り上げるペーパークラフトキット。パーツをカッターナイフで切り離し、接着剤で貼り付けて組み立てるだけで簡単に奥行きの感じられるアートを作ることができる。現在80キャラクター・計350種類以上の商品を展開中だ。
そんな「ペーパーシアター」シリーズに、ショートアニメ『リラックマ』の新商品が登場。2026年4月よりテレビ放送が開始予定のショートアニメ『リラックマ』を記念し、Production I.G による描き下ろしイラストを使用したもの。玄関でホットケーキを焼きながらお出迎えするリラックマたちの姿を、ペーパーシアターならではの、奥行きと重なりで表現した、心温まるデザインとなっている。
リラックマがずっと大好きな「ホットケーキのルーティーン」を描いたイラストは、ファン必見。
組み立てて飾ることでインテリアとしても楽しむことができるので、ぜひ作って飾って、リラックマの可愛さに癒されてほしい。
＞＞＞ペーパーシアター PT-L105 stay with meをチェック！（写真2点）
