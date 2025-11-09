コンスタントに結果を残し、声価を高める今井(C)Getty Images熱戦続きだったドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズも終わり、メジャーリーグもいよいよストーブリーグが開幕。米メディアでは、早くも今オフにFAとなる選手たちの格付けが盛んとなっている。【動画】キャッチボールのような力感でこの伸び！西武・今井の圧巻ピッチング日本人の名も話題として小さくないトピックとなっている。すでにポスティングシ