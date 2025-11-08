香港や中国で売り上げ22億円ラッパのマークで知られる正露丸はその昔、「征露丸」と書いたのをご存じだろうか。日露戦争において腸チフスや赤痢を防ぐために、木（もく）クレオソートを主成分とした丸剤を兵士に与えたところ、大いに効果があったという逸話からきた名称である。【写真を見る】「正露丸」だけじゃない中国人が“爆買い”する日本の薬とは？太平洋戦争後、「征」を「正」に改め、今日に至っているが、あの独特