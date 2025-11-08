ドジャースのアレックス・べシア【写真：荒川祐史】フルカウント

ドジャースのアレックス・ベシア、娘の死去を報告 WS前に家庭の問題で離脱

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 4月に妻の第1子妊娠を報告し、話題になったドジャースのベシア投手
  • 現地時間7日、自身のInstagramで長女が死去したことを明かした
  • 「理解と支援をしてくれたドジャースに感謝する」と同僚らの支援に感謝した
