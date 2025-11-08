カブスとの契約の行方が注目される今永(C)Getty Images来年9月に33歳になる日本人左腕の去就が注目を集めている。現地時間11月4日にカブスからのFAが報じられた今永昇太のそれだ。様々な事情が複雑に絡む決定となった。今永をめぐっては、まずカブスが3年総額5700万ドル（約87億7800万円）の契約延長オプションの権利を破棄。これに対して今永側も来季年俸1500万ドル（約22億9000万円）の単年契約締結の権利行使を拒否し、FAと