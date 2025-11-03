月刊誌『日経トレンディ』が3日、『2025年ヒット商品ベスト30』を発表しました。1位に『大阪・関西万博 with ミャクミャク』、2位に『国宝』、そして3位に『Nintendo Switch 2』が選ばれました。『ベスト30』は、2024年10月から2025年9月に発表・発売された商品・サービスを対象に、『売れ行き』『新規性』『影響力』の3項目に沿って選考が行われました。1位は『大阪・関西万博 with ミャクミャク』。4月から10月まで開催された大