クマによる人的被害が甚大な秋田県の要請を受けて、小泉進次郎防衛相は任務遂行に支障のない範囲で最大限協力していくことを表明、さっそく防衛省は自衛隊派遣について協議するため連絡員を秋田県庁に派遣したが、その顔ぶれを見ていて驚いたのがお笑い芸人のやす子さんだ。やす子さんは声をかけることが出来ない偉い階級2025年11月2日放送のバラエティ番組「サンデージャポン」（TBS系）に登場した元陸上自衛官のやす子さんは「衝