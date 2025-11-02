アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議出席のため韓国を訪問していた高市首相は１日、一連の日程を終えて帰国した。就任から１２日間で米中韓との首脳会談をそれぞれ行うなど多忙な外交デビューとなり、「女性初の首相」の立場も生かして存在感を発揮した。（韓国南東部・慶州上村健太）就任１２日米中韓と会談「日本外交の地平を切り開く歩みを着実に進めることができた」。韓国・慶州で１日に行われた記者会見で