■これまでのあらすじ結婚の報告のため帰省した凛は、彼の海外赴任についていくと伝えた瞬間、母の強い反発を受ける。かつて母を支えるために留学を諦めた凛にとって、この結婚は夢を叶えることにも繋がっていた。だが、そんな娘の思いも知らず、離婚を経験した母には、その決意が無謀に映る。凛の「遠くから見守ってほしい」という言葉に、母は胸をえぐられる思いに。これまでの努力も愛情も否定されたような気がしてならなかった