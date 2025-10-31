記者会見の冒頭で謝罪する、いわき信用組合の金成茂理事長（右）ら＝31日午後、福島県いわき市反社会的勢力への不正な資金提供が新たに発覚したいわき信用組合（福島県いわき市）は31日、不正融資の解明に当たる特別調査委員会の報告書を公表した。調査の過程で暴力団と関係がある人物らの要求に屈する形で1990年代から億単位の支払いを繰り返したことが判明。このうち江尻次郎前会長が理事長に就任した2004年以降は計10億円前後