東京都内の劇場から現れたのは舞台を終えたばかりの松雪泰子（52）。彼女は劇場の前で待機していた車に乗り込んだ――。「松雪さんは現在、音楽劇『エノケン』に出演中です。喜劇俳優・榎本健一の波乱の人生を描いた作品で、松雪さんはエノケンの前妻と後妻の2役を演じています」（スポーツ紙芸能担当デスク）実は、冒頭のような一見なにげない送迎シーンが、舞台関係者の間で注目を集めていたのだが、それにはある理由があった。