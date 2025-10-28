10月28日に安倍元首相銃撃事件の裁判が始まる。山上徹也被告の量刑判断の争点を、学者や弁護士などの有識者に鈴木エイト氏が訊ねた。【画像】公判前整理手続の後、取材に応じる山上徹也被告の弁護団◆◆◆裁判所は踏み込んで判断すべき山上の生育歴が情状酌量としてどの程度考慮され、認められるのかは、本裁判の大きな争点のひとつになるだろう。宗教学研究の第一人者である島薗進氏（東京大学名誉教授・上智大学神学