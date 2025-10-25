ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 米倉涼子は芸能界から消滅危機 ドクターX新シリーズ構想も白紙か 米倉涼子 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ FRIDAYデジタル 米倉涼子は芸能界から消滅危機 ドクターX新シリーズ構想も白紙か 2025年10月25日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 麻薬疑惑が報じられている米倉涼子について、FRIDAYが報じている 民放はすべて出演NGとなっており、ドクターX新シリーズも白紙になったそう 「逮捕されなくても、自然消滅するのではないか」と、噂されているとのこと 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 不倫報道の勝村政信「一人称が“おばあさん”」に読者混乱、ファンを遠ざけた“寄せ書き騒動” 2025年10月24日 16時30分 東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分 【独自】高市首相、安倍元首相のゴルフクラブをトランプ大統領に贈ることを検討 昭恵夫人の意向踏まえ 2025年10月24日 17時24分 高嶋ちさ子、ダウン症の姉が「暴行事件」で警察へ 英会話親子の会話に激高も「英語、わからないでしょ？」 2025年10月23日 18時45分