「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）日本ハムは１巡目で立石正広内野手（創価大）を指名。広島、阪神との３球団競合となり、２番目に抽選に臨んだ新庄剛志監督は交渉権獲得のクジを引くことはできなかった。おもむろに右手での中を５秒ほどまさぐると、場内からはどよめきと笑いが。白い歯を見せながら封筒を取り出した。開封をうながすアナウンスにも、目を閉じて封