プロ野球ドラフト会議が２３日に行われる。昨年、阪神から育成枠で指名を受けた早川太貴に続き、今年もくふうハヤテから注目選手が現れた。最速１５８キロのストレートを武器にする本格派右腕、宮路悠良投手（２６）だ。今季、中継ぎとしてリーグ戦２４試合に登板。コンディション不良による出遅れもあったものの、昨季から球速が４キロアップし、０勝２敗４セーブ、防御率は２・８８の成績を残した。宮路は東海大から社会人野