浦和は２２日、オーストラリア出身のＤＦルカ・ディドゥリカ（１８）とプロ契約締結したことを発表した。ディドゥリカはクラブを通じ「初めてのプロ契約を浦和レッズと結ぶことになり、大きな誇りと喜びを感じています。この伝統あるクラブの一員になれたことを光栄に思い、さらなる成功とタイトル獲得に貢献できるよう全力を尽くします。浦和レッズと強い絆を感じています。ＧｏＵｒａｗａＲｅｄｓ！」とコメントした。デ