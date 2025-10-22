2025年10月21日、韓国・世界日報は、韓国人の旅行のトレンドが東京やハノイといった大都市から、静岡県の富士宮やベトナムのサパのような「隠れた小都市」へと移りつつあると報じた。記事によると、旅行プラットフォームKlook（クルック）が公開した25年の1〜9月の海外旅行予約データにおいて、韓国人が最も多く訪れた国は日本、香港、台湾、ベトナムだった。これらの国の中で特に人気を集めたのが大都市以外の地域だという。静岡