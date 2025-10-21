ポスティング制度でのメジャー挑戦も視野に入れている巨人の岡本和真内野手（２９）が２１日にジャイアンツ球場で練習を実施。練習後には過熱する移籍報道について言及した。昨オフにメジャー挑戦への思いを初告白し、今オフにはポスティング制度を利用したメジャー移籍を球団と協議しながら熟考していく可能性の高い岡本。シーズン中にはメジャー複数球団が視察に訪れるなど注目度の高い大砲だが、全米記者協会に所属している