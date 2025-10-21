年内をもって「モーニング娘。」を卒業することを発表した北川莉央（２１）が、テレビ東京に就職が内定したことが２０日、スポーツ報知の取材で分かった。複数の関係者は、北川の進路について「このほど、テレビ東京の正社員としてアナウンサー職に内定したと聞いている」といい、来春から同局で社会人生活をスタートするとみられる。同局は、スポーツ報知の取材に「内定者等の情報については従来、お答えしておりません」とし