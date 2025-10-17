新型ルークスを象徴する「かどまる四角」デザインはインパクト大2025年9月に発表された日産の新型軽スーパーハイトワゴン「ルークス」。同年秋に発売予定となりますが、ユーザーの反応をディーラーに問い合わせてみました。5年ぶり全面刷新した新型「ルークス」【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型軽ワゴン」の全貌です！ 画像で見る（30枚以上）初代ルークスは2009年12月にデビュー。スズキ「パレット」のOEM車であり