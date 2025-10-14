26年間続いた自民党と公明党の連立解消をめぐって、政界が大きな転換期を迎えようとしている。10月10日、公明党の斉藤鉄夫代表（73）は、自民党の高市早苗総裁（64）に連立政権から離脱する方針を言明。連立解消の理由としては「政治とカネに関する基本姿勢で意見の相違があった」と述べた。翌11日、斉藤代表はYouTubeチャンネル『ReHacQ（リハック）』に出演。今後の選択的夫婦別姓制度の導入に関して意欲を示したほか、高市新総