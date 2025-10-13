社員食堂を充実させる動きが企業の間で広がっている。コロナ禍後に進んだオフィス回帰の流れや昨今の物価高を背景に、手頃な価格で健康的な社食を求める社員の声が高まったためだ。社員同士のコミュニケーションを深めてもらうため、「夜の社食」に力を注ぐ企業も出てきた。（橋本龍二）ビュッフェ化粧品大手・日本ロレアルの社食には、１０種類以上の新鮮野菜や養鶏農家から仕入れた鶏肉のボイルなどの総菜、果物が並ぶ。これ