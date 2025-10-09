ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > timelesz新番組の時代錯誤な演出がSNSで物議「金スマ感すごい」 timelesz（旧：Sexy Zone） 日本テレビ 中居正広の金曜日のスマイルたちへ テレビの話題 週刊女性PRIME timelesz新番組の時代錯誤な演出がSNSで物議「金スマ感すごい」 2025年10月9日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと timeleszの新番組が6日に放送されたと週刊女性PRIMEが伝えた メンバーの背後に、若い女性の観覧客40人ほどがいたとテレビ誌ライター ネットでは「金スマ感すごい」「いまどきやめたほうが」などの声があがった 記事を読む おすすめ記事 「都道府県魅力度」埼玉県が初めて全国最下位に転落…「うなぎ」「うどん」実は隠れたご当地グルメの宝庫で「ダサいたま」払拭？ 2025年10月9日 11時50分 「ベビーカーは車道だろ」2人組男性から絡まれた…SNS投稿が物議 弁護士に聞く対処法は 2025年10月9日 10時3分 「ほっかほっか亭」、独自フォントは制作者・経緯不詳 50周年機に呼びかけ→情報提供1000件超「ありがたい」 2025年10月9日 20時56分 酒に酔って寝込んだ10代女性に性的暴行をしてスマホで撮影…同級生だった自衛官・大学生・専門学校生の男3人を逮捕 新潟・中央区 2025年10月9日 21時45分 羽鳥慎一、“裏の顔”暴露される「あのピーは何？」「誰が出世する」ゴシップ好きの一面 2025年10月9日 15時57分