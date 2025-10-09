ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 米倉涼子のアルゼンチン人のダンサー恋人、急遽「帰国延期」か 米倉涼子 女優・俳優 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ Smart FLASH 米倉涼子のアルゼンチン人のダンサー恋人、急遽「帰国延期」か 2025年10月9日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと イベント欠席などが続いている米倉涼子についてFLASHが伝えた 芸能記者は、恋人として報じられているアルゼンチンダンサーに言及 都内のダンス教室のSNSで「諸事情により帰国が延期に」と伝えられたそう 記事を読む おすすめ記事 「ほっかほっか亭」、独自フォントは制作者・経緯不詳 50周年機に呼びかけ→情報提供1000件超「ありがたい」 2025年10月9日 20時56分 「ベビーカーは車道だろ」2人組男性から絡まれた…SNS投稿が物議 弁護士に聞く対処法は 2025年10月9日 10時3分 「都道府県魅力度」埼玉県が初めて全国最下位に転落…「うなぎ」「うどん」実は隠れたご当地グルメの宝庫で「ダサいたま」払拭？ 2025年10月9日 11時50分 酒に酔って寝込んだ10代女性に性的暴行をしてスマホで撮影…同級生だった自衛官・大学生・専門学校生の男3人を逮捕 新潟・中央区 2025年10月9日 21時45分 羽鳥慎一、“裏の顔”暴露される「あのピーは何？」「誰が出世する」ゴシップ好きの一面 2025年10月9日 15時57分