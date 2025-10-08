【写真・画像】小泉進次郎氏、ラスト演説で“異変”…「相当ショックだったのだろう」ジャーナリストが指摘　1枚目ABEMA TIMES

総裁選で敗れた小泉進次郎氏 識者が指摘する決選投票前の演説での「異変」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 自民党総裁選で敗れた小泉進次郎氏についてABEMAの番組が取り上げた
  • ジャーナリストの青山和弘氏は、決選投票前の演説での「異変」に言及
  • 1回目の投票の議員票が80票で「相当ショックだったのだろう」と分析した
