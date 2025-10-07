航空機の整備記録を作成せず、不具合が見つかった際もすぐ修理せずに運航を続けたとして、国土交通省大阪航空局は7日、日本エアコミューター（JAC）に業務改善を勧告した。「組織的な悪質性があり、安全管理システムが機能していない」と指摘した。大阪航空局によると、JACの整備現場では機体の不具合を共有する自社データベースを社内のルールに基づかず独自で運用。不具合を登録するのみで必要な整備をせずに飛行させること