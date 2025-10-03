東京駅構内のグランスタでは、2025年11月4日(火)～12月25日(木)まで、クリスマスフェア「TOKYO XMASTATION 2025」が開催されます。今年は初登場のシークレットケーキや、各ショップのこだわりを詰め込んだプレミアムケーキが勢揃い。華やかな見た目と上質な素材で、大切な人とのクリスマスの時間を特別に彩ります♡ グランスタ初！サプライズ感あふれるシークレットケーキ 「Secre