#PR YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』が「【海沿い暮らし】ビーチまで4歩なのに楽々電車通勤できちゃうライフHackな1LDKを内見！」で、物件紹介YouTuberのゆっくり不動産さんが福岡市西区の驚きの海沿い物件をレポートした。動画冒頭から「海が青いなぁ」「羨ましすぎる。海のそばに住みたい。毎日海を見て暮らしたい」という熱い想いを語り、「気がついたら、海に来てしまったばい」と、今回の物件探訪の経緯を