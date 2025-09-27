「投手として5試合以上先発」と「20盗塁」は大谷だけ米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地シアトルで行われたマリナーズ戦に「1番・DH」で先発し、3回に今季20個目の盗塁を記録した。さらに二刀流の大谷にしかできない記録を達成したと、ドジャースの公式メディアが伝えている。大谷はこの試合3打数無安打。その中で3回1死から四球で出塁すると、続くパヘスの打席で二盗に成功した。3年連続の20