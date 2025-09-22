º£µ¨¤ÎB¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÃæÆü¡£½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ«ÅÄµåÃÄËÜÉôÄ¹¤ÏÀèÆü¡¢¡Ö°ì·³¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤íÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤­¤ë¸Â¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤·¤Æ¤­¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Íèµ¨µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃæÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥ì¤¬»×¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡£