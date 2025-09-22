ド軍は救援陣がリードを守れず逆転負けを喫した【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースのマイナーで調整を続けている佐々木朗希投手が21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティの一員としてタコマ戦に救援登板した。6回に6番手で1回を3者凡退に抑え、リリーフとして2試合連続で無安打無失点投球を披露し、ファンからは待望論が上がっている。登板した佐々木は三ゴロ、投ゴロで2死