2025年6月、指宿市で高温の温泉の排水が流れ込む水路に男性が転落し、死亡した事故についてです。事故を受け、指宿市が、市内7か所に、転落防止の柵を設置するなど安全対策をとる計画であることが分かりました。この事故は、２０２５年6月、指宿市で当時36歳の男性が、高温の温泉の排水が流れ込む水路に転落し、全身にやけどを負い死亡したものです。事故を受け、指宿市が、ふたのない水路30箇所以上を対象に深さや水温・柵