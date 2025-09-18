10·î7Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë²ÆÈÁ¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢This is LAST¤Î¡Ö¥·¥§¥¤¥×¥·¥Õ¥¿ー¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù10·î7ÆüÊüÁ÷³«»Ï²ÆÈÁ¤¬¥Ô¥ó¥¯È±¤Î¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â ËÜºî¤Ï¡¢Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡¦¿·À¸¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Î¹þ