¡¡10·î7Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë²ÆÈÁ¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢This is LAST¤Î¡Ö¥·¥§¥¤¥×¥·¥Õ¥¿ー¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù10·î7ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¡²ÆÈÁ¤¬¥Ô¥ó¥¯È±¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡¦¿·À¸¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¡¢Æ±À³¤Ë¤â´·¤ì¡¢½çÄ´¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Ýー¥ºÄ¾¸å¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÎÁÍý¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢2¿Í¤ÎºÆÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡°¾Èþ¤ò²ÆÈÁ¡¢¾¡ÃË¤òÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢¥µー¥ä¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡¢³Ú¶î¡¢°É²Ö¡¢¿û¸¶ÂçµÈ¡¢ÃÓÄÅ¾Í»Ò¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡This is LAST¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥·¥§¥¤¥×¥·¥Õ¥¿ー¡×¤Ï¡¢¡ÈÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò³Ú¶Ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿´¤Îºß¤êÊý¤ÇÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ»Ö¤È¥Ñ¥ïー¤òÊü¤Ä³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£This is LAST¤¬GPÂÓ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡üThis is LAST µÆÃÓÍÛÊó¡ÊVocal & Guitar¡Ë¥³¥á¥ó¥È¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢1¿Í¤Î¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥·¥§¥¤¥×¥·¥Õ¥¿ー¡×¤Ï¡¢¡ÈÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¥µ¥¤¥É¤Î¥Æー¥Þ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö¿´¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤äÌ¤Íè¤â¡¢¤¤¤¶·Þ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤ê¡¢ÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÀäË¾¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤ëÅÙ¤Ë°ì¼ï¤ÎÄü¤á¤Ë»÷¤¿¤â¤Î¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÊÌ¤âÇ¯Îð¤â²¿¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢Á´¤Æ¤Ï¿´¤Îºß¤êÊý¼¡Âè¤ÇÌ¤Íè¤Ï0.1mm¤º¤Ä¤Ç¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¡¢¤È¿®¤¸¤Æ¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥§¥¤¥×¥·¥Õ¥¿ー¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÍÅ²ø¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤È¡¢¾¯¤·¤ÎÍ·¤Ó¿´¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡Ö¥·¥§¥¤¥×¥·¥Õ¥¿ー¡×¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÉ½¸½¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£À§Èó¥É¥é¥Þ¤È°ì½ï¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë