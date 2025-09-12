ウィリアム皇太子が、ジョージ王子（11）は弟ルイ王子（7）と同様にいたずら好きだが、公の場では「振る舞い方を心得ている」と語った。 【写真】真剣な表情のジョージ王子 キャサリン皇太子妃との間にはシャーロット王女（10）もいるウィリアム皇太子は、9月8日、バークシャー州サニングデールの女性協会（Women's Institute）支部を訪問。末っ子ルイ王子について「やんちゃですか？」