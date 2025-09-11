【次世代バラエティー女王を探せ！】#2パリ五輪《裸に見える》中継で話題…中川安奈アナ“NHKの峰不二子”からフリー転身のお値段中川安奈（フリーアナウンサー）◇◇◇最近、バラエティーで新キャラとして急上昇を見せているのが、元NHKアナウンサーの中川安奈だ。元NHKアナからのブレークとしては神田愛花に続く存在だが、タイプはまったく異なる。1993年10月22日生まれ、東京都出身の31歳。2016年にNHKに入局