2シーターの電動スポーツカー『アウディ・コンセプトC』が発表されました。初代アウディTTに通ずる非常にシンプルなデザインは、今後のアウディ車のデザインに波及すると言われているだけに、大変注目の1台と言えます。【画像】初代TTとは本質が異なる？未来を予感させる『アウディ・コンセプトC』全52枚まず初代TTの話からですが、このクルマは私が大学生だった1998年に発売されました。その頃からカーデザイナーを目指していた