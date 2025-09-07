公明党の斉藤鉄夫代表は7日、石破茂首相と今月2日に会食した際「衆院解散だけは認められない」と伝えたと明らかにした。東京都内で記者団の取材に応じた。首相周辺では総裁選前倒し要求に対抗する形で衆院解散論が浮上していた。