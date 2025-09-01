任天堂は8月26日、iOSAndroidNintendo Switch/Nintendo Switch 2向けに新作アプリ「かおマリオ」を配信開始しました。本作はマリオをテーマにした小さな子ども向けの商品シリーズ「マイマリオ（MY MARIO）」の一環として展開される、小さなお子さん向けの知育アプリ。タイトル通り、マリオの“顔”を触って遊ぶという、いたってシンプルな内容です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■子ども向けでも侮れ