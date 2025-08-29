〈《「あなたが選ぶジブリ映画ベスト1」結果発表》「主題歌が大好き」「ヒロインに勇気をもらった」もののけ姫、ポニョを抑え人気を集めた“名作”とは？〉から続く1985年6月15日に設立されたスタジオジブリが、今年で40周年を迎えました。【写真で見る】「あなたが選ぶジブリ映画 ベスト1」5位から1位までの写真を見る全25本の長編アニメーションから1位になったのは……？©Studio Ghibli7月にはNetflixで『火垂るの墓