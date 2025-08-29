クマによる食害が相次いでいた北海道江差町で、オスのクマ１頭が捕獲されたことが分かりました。江差町は８月２９日午前９時ごろ、砂川地区でオスのクマ１頭を捕獲したと発表しました。町によりますと、オスのクマ１頭が箱わなにかかっていたということです。 江差町では８月に入りクマによる食害が相次いでいて、３０件以上の痕跡や目撃情報などが寄せられていました。町は捕獲したクマのＤＮＡ鑑定を行い、町内で出没している