[8.23 J2第27節 大宮 1-0 熊本 NACK]2028年ロサンゼルス五輪を目指す逸材たちが、ピッチで激しく戦った。“ロス五輪世代”U-20日本代表のキャプテンを担うRB大宮アルディージャの20歳DF市原吏音と、“飛び級”招集にも期待が懸かるロアッソ熊本の17歳FW神代慶人は、試合後に「また!」と再会を誓った。ともにチームで主力として君臨する存在だ。市原は2シーズン前から2種登録ながら18歳で台頭し、スタメンに定着。昨シーズンに