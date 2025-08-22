スーパー「アキダイ関町本店」のコメ売り場＝5月、東京都練馬区農林水産省は22日、全国の小売店で11〜17日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週に比べ71円高い3579円だったと発表した。2週ぶりに値上がりに転じ、7週ぶりの高値を付けた。政府備蓄米による価格抑制効果が薄れたほか、一部地域で新米が出回り始めたことも影響した可能性がある。小泉進次郎農相は22日、記者団に「引き続き踊り場の状況が続いている」との認識を