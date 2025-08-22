持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年8月23日と24日、30日と31日に「本鮪中とろたっぷり大祭」を開催します（一部店舗を除く）。本鮪＆定番ネタをお得に堪能できる特別メニュー大人気のネタ「本鮪中とろ」が主役の「本鮪中とろたっぷり大祭」を、8月23日と24日、30日と31日の週末限定で開催します。脂がのった中とろやまぐろが楽しめる特別メニューに加え、サーモンやえびなど定番ネタを組み合わせた8貫の「プチ満足にぎり」も見